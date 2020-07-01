В столице совершена попытка суицида.

Как передает Report, инцидент был зафиксирован в Сабаильском районе.

Вблизи станции метро «Сахиль» Шахрияр Гасанов Шахин оглу 1991 года рождения попытался проехать полицейский пост и не подчинился требованию полицейских остановиться, нарушив таким образом правила карантина.

Чтобы избежать ответственности, Ш.Гасанов достал лезвие, которое имел при себе, и начал резать себя.

Сотрудники полиции отвезли раненого в больницу. Врачи обнаружили у Ш.Гасанова многочисленные раны в области шеи и живота.

Minval.az