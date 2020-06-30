Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов рассказал, что продал три машины, но для выплаты зарплат сотрудникам все равно пришлось брать кредиты. Положение Crocus Group бизнесмен описал как «пограничное» и заявил, что «еще несколько пробоин» заставят бизнес «утонуть».

Бизнес крупного владельца торговых площадей и застройщика Crocus Group, который президент группы Араз Агаларов в апреле сравнил с тонущим кораблем, по-прежнему в сложном положении. Об этом РБК заявил сын миллиардера и первый вице-президент компании Эмин Агаларов.

«Корабль находится в пограничном состоянии. Еще несколько пробоин — и он утонет. Но если мы успеем что-то залатать, то, может быть, и выплывем», — заявил изданию Агаларов-младший. Он отметил, что пока заработала примерно половина активов Crocus Group, а в ее выставочном центре продолжает работать госпиталь для больных коронавирусом.

«Мы потеряли 90% наших сборов, а расходная составляющая не сильно уменьшилась. Убытки мы терпим из месяца в месяца и изо дня в день, и я не могу сказать, что после открытия они уменьшатся, потому что арендаторы, которые открываются на территории наших торговых центров, тоже не могут платить аренду», — пояснил бизнесмен. Он заявил, что экономика будет ощущать последствия вызванного пандемией кризиса еще как минимум полгода-год после того, как «все откроется».

Агаларов отметил, что в нынешний кризис продал три машины из своего гаража, но, чтобы платить зарплаты 15 000 сотрудников, пришлось брать кредиты. «Оттого что я продам последние свои машины, я не рассчитаюсь даже с 10% этих сотрудников», — заявил он.

Президент Crocus Group Араз Агаларов занял 55-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России 2020 года с состоянием $1,7 млрд. Эмин Агаларов, который, помимо бизнеса, известен как певец, вошел в список 40 самых успешных звезд России до 40 лет. Он занял в нем 29-е место, за год заработав $3,1 млн.

Minval.az