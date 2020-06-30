В период пандемии, как вы отметили, большая часть стран мира закрыла свои границы, в том числе и Азербайджан. И до сих пор наши границы закрыты, они работают только на прием азербайджанских граждан, которые хотят вернуться на Родину, и на отъезд иностранцев, которые хотят покинуть Азербайджан. Это связано с тем, что мы, естественно, в первую очередь, думаем о безопасности, здоровье людей, об их жизни».

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на видеоконференции с генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Зурабом Пололикашвили.

Глава государства отметил, что с учетом того, что вирус в Азербайджан был привнесен извне, на данном этапе закрытие границ – единственный верный путь: «Но также надеемся на то, что по мере того, как пандемия будет снижаться, и в том числе следуя рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, с которой мы тесно сотрудничаем, мы тоже будем открываться, будем открывать границы. Когда это произойдет, сказать трудно. Но как только это произойдет, конечно же, ваши рекомендации по восстановлению сектора туризма будут очень важны» (цитата по АПА).

Minval.az