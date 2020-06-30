С 1 июля бензин марки A-95 в Азербайджане подорожает на 10 гяпиков.
Как передает Report, стоимость бензина этой марки составит 1,2 маната.
С 1 июля бензин марки A-95 в Азербайджане подорожает на 10 гяпиков.
Как передает Report, стоимость бензина этой марки составит 1,2 маната.
Дата: 2020/06/30 22:51
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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