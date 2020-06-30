С начала нынешнего года SOCAR привлекла от местных и зарубежных банков кредиты в размере 1171 млн. манатов.

Об этом говорится в финансовом отчете SOCAR за 2019 год.

Согласно отчету, большая часть кредитов была привлечена в долларах США (567 млн. долларов – 964 млн. манатов), остальная часть в евро, турецких лирах и российских рублях.

В этом году SOCAR осуществила и кредитные выплаты. За отчетный период этот показатель составил 1082 млн. манатов, из этой суммы 887 млн. манатов были выплачены в долларах (522 млн. долларов).

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