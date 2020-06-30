Законопроект «Об избрании членов Центральной избирательной комиссии и замещающих членов» будет вынесен на обсуждение на осенней сессии Милли Меджлиса.

Об этом Report сообщили в Милли Меджлисе.

Как сообщили в партии «Ени Азербайджан», которая составляет большинство депутатов в Милли Меджлисе, 6 членов ЦИК будут представлять ПЕА: «Вопрос о кандидатах в члены ЦИК будет обсуждаться партией осенью».

Отметим, что ЦИК состоит из 18 членов и избирается Милли Меджлисом.

Согласно Избирательному кодексу, 6 членов комиссии представляют политическую партию, депутаты которой составляют большинство в Милли Меджлисе, их кандидатуры выдвигает партия. Остальные 6 членов — беспартийные депутаты, еще 6 членов избираются от политических партий, которые составляют меньшинство в парламенте.

Minval.az