В связи с появлением различного рода сообщений о продаже различными лицами авиабилетов на специальные рейсы по маршруту Баку-Стамбул-Баку Национальный авиаперевозчик Азербайджана просит пассажиров доверять только официальной информации и не верить различным предложениям от других источников, говорится в сообщении AZAL для прессы.

«Так, билеты в настоящее время продаются только на официальных сайтах авиакомпаний AZAL и Turkish Airlines.

Напоминаем, что начиная со 2 июля по 29 августа авиакомпания AZAL дважды в неделю (по четвергам и субботам) будет совершать авиаперелеты между Баку и Стамбулом. Авиакомпания Turkish Airlines с 1 июля будет выполнять рейсы по средам и пятницам.

В случае покупки билетов с каких-либо сторонних ресурсов есть риск получить недействительные авиабилеты и потерять деньги. При появлении подобных предложений следует обращаться в правоохранительные органы для проведения расследования», — говорится в сообщении AZAL.

Minval.az