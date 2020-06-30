В Тбилиси почтили память основоположника азербайджанской национальной драматургии, видного общественного деятеля и просветителя Мирзы Фатали Ахундзаде.

Как передает Report, состоялось посещение могилы видного литератора в пантеоне выдающихся азербайджанцев в Ботаническом саду.

В церемонии принял участие коллектив Музея культуры Азербайджана им.М.Ф.Ахундзаде.

Также посетили бюст драматурга во дворе тбилисской азербайджаноязычной школы №73, возложили венки.

Сегодня минует 208 лет со дня рождения М.Ф.Ахундзаде. Самая плодотворная часть жизни и творчества литератора прошла в Тбилиси. 44 года из 66-летнего жизненного пути он провел именно в этом городе.

Minval.az