«Планируется осуществление чартерных рейсов и из других стран».

Об этом сказал помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что это связано с тенденциями в указанных странах: «Такие рейсы выполняются из Стамбула. Тем, кто прибывает этими рейсами, рекомендуется не выходить из дома две недели, им не предоставляется СМС-разрешение на выход из дома. Такое правило действительно и для тех, кто приезжает из Дагестана. Сегодня из Дагестана сухопутную границу нашей страны пересекли 250 человек. Они пересекли границу в специальных автобусах. Тех, кто приехал из России, Министерство по чрезвычайным ситуациям разместило в приемно-сортировочном пункте, созданном недалеко от пограничного контрольно-пропускного пункта «Самур» на границе с Россией в Гусарском районе. В первую очередь, они прошли соответствующее медицинское обследование».

Minval.az