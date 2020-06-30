«Статистика государств мира довольно разная».

Об этом сказал помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, реальность такова, что в Азербайджане с первого дня существует строгий механизм тестирования: «Наш ареал для тестирования и охват очень обширны. Ежедневно могут быть протестированы 7-8 тысяч человек. В Азербайджане все цифры прозрачны. Это свидетельствует о том, что в Азербайджане существует доверительный диалог между государством и гражданином. Все доводиться до гражданина как есть. В нашей стране проведение тестов и определение групп риска имеют прозрачный характер».

Minval.az