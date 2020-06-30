«Ошибаются те, кто думают, что совершают героизм, нарушая карантинный режим».

Об этом сказал помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что некоторые люди обманывают себя своим безответственным поведением: «Эти люди могут, прежде всего, заразить коронавирусом свои семьи».

Помощник президента Азербайджана сказал, что пресса объединила усилия с государством по информированию населения о пандемии коронавируса, это приветствуется: «Государство ввело карантинный режим для того, чтобы защитить граждан от риска. Мы вместе должны пресечь действия тех, кто ведет себя безответственно».

Minval.az