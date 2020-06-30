«С лицами, проходящими лечение в домашних условиях заключается акт, они подписывают обязательство не покидать свои дома».

Об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель аппарата Министерства здравоохранения Надир Зейналов.

Н.Зейналов добавил, что пациент с коронавирусом свяжется по телефону с участковым врачом, врач будет контролировать процесс лечения в домашних условиях.

Заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева добавила, что пациенты с коронавирусом уже не могут получать SMS-разрешение и выходить из дома, системы интегрированы: «Если человек сдал тест, то не должен выходить из дома до получения ответа, он должен осознавать социальную ответственность».

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