Военного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта не существует, заявляют сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

«Сопредседатели подчеркнули, что военного решения конфликта не существует. Они настоятельно призвали стороны предпринять дополнительные шаги для укрепления режима прекращения огня и подготовки населения к миру. Сопредседатели также подчеркнули настоятельную необходимость возобновления мониторинга (на линии соприкосновения), как только позволят условия», — отмечается в заявлении сопредседателей по итогам видеоконференции глав МИД Азербайджана и Армении 30 июня.

Сопредседатели также подчеркнули важность создания и поддержания атмосферы, способствующей миру и благоприятной для предметных переговоров.

«Они положительно оценили относительную стабильность на местах и выразили удовлетворение тем, что стороны продолжают использовать существующие прямые каналы связи, чтобы избежать эскалации. Вместе с тем, ссылаясь на свое заявление от 9 марта 2019 года, сопредседатели с озабоченностью отметили, что недавние провокационные заявления, подстрекательская риторика и возможные шаги, направленные на изменение ситуации на местах, могут подорвать процесс урегулирования», — подчеркивается в заявлении.

Сопредседатели и министры иностранных дел договорились провести еще одну совместную видеоконференцию в июле и встретиться лично как можно скорее.

Minval.az