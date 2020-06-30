«Представитель одной из европейских стран сказал, что даже 20 процентов осуществляемых в Азербайджане мер не были реализованы в их стране. Однако уровень инфицирования в этой стране меньше, чем в Азербайджане».

Об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Помощник президента Азербайджана отметил, что причиной тому является несоблюдение требований по ношению масок и социальной дистанции.

Minval.az