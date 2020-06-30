«Такой пандемии за последние 10 лет не было».

Об этом сказал помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что нет информации, когда закончится пандемия и будет побежден вирус: «Пандемия это не только проблема здравоохранения. Из-за коронавируса в мире возникли большие социальные, экономические, финансовые и другие проблемы. Коронавирус также усугубляет голод, нищету и другие проблемы. Прогнозируется глобальный кризис, который в последний раз наблюдался в 1933 году. В мире более 500 тысяч человек умерли от коронавируса».

Помощник президента отметил, что мы не сможем сказать, что вирус абсолютно безопасен, пока в мире не будет устранена угроза: «В некоторых странах допускают определенные смягчения, но затем опять происходит заражение вирусом, вводится карантин».

Minval.az