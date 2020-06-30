Центробанк Азербайджана (ЦБА) прокомментировал распространенную в СМИ информацию о функционировании в Баку частных пунктов обмена валюты.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении регулятора:

«В настоящее время право на обмен валюты имеют только банки и их филиалы, а также филиалы и отделения ООО “Азерпочт” Министерства транспорта, связи и высоких технологий.

ЦБА не выдавала лицензии на деятельность по обмену валюты другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законом «О валютном регулировании». Если какое-либо юридическое или физическое лицо, кроме вышеперечисленных организаций, занимается данной деятельностью, это незаконно».

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