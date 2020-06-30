«Во всех районах Баку уже определены соответствующие учреждения первичной медико-санитарной помощи для выявления, обследования, проведения лабораторных исследований и наблюдения за бессимптомными и слабо инфицированными лицами. Помощь заключается в предоставлении методических рекомендаций и решении ряда организационных вопросов».

Как сообщает АПА, об этом заявил член рабочей группы, созданной Министерством здравоохранения по распоряжению Оперативного штаба при Кабинете министров для оказания помощи поликлиникам в устранении возникших в борьбе с COVID-19 проблем, Набиль Сеидов.

По его словам, Министерство здравоохранения разработало специальные руководства по обследованию и лечению бессимптомных больных, больных с легкими симптомами, а также предоставило поликлиникам дополнительные инструкции.

Н.Сеидов отметил, что в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения, граждане будут связываться с поликлиниками по месту жительства: «Первично специалистами клиники будут оценены состояние гражданина, указывающие на COVID-19 жалобы, симптомы или другие увеличивающие риск заражения факторы (например, контакт). На основании заключения медицинского работника медицинские бригады поликлиник будут посещать дома подверженных риску заражения граждан, людей с подозрением на коронавирус, а также проводить обследование и ПЦР-тестирование на дому. В целом, в соответствии с рекомендациями и инструкциями, предоставленными всем поликлиникам, бессимптомных пациентов и больных с легкими симптомами будут наблюдать и лечить дома. Как только будет выявлено любое ухудшение или отрицательная динамика в состоянии, пациенты будут повторно обследованы амбулаторным врачом. В случае обнаружения объективного ухудшения, больной будет немедленно госпитализирован».

Он отметил, что поликлиники наряду с лечением COVID-19 продолжают свою обычную деятельность: «То есть, зарегистрированные в диспансерах пациенты с другими заболеваниями могут связаться с поликлиниками по телефону, пообщаться со своими врачами и при необходимости прийти в поликлинику для обследования».

Однако Н.Сеидов подчеркнул, что гражданам с другими жалобами рекомендуется максимально воздержаться от посещения клиник на данный момент, когда риск заражения коронавирусной инфекцией очень велик. Он отметил, что, позвонив в поликлиники по месту жительства, граждане смогут получить всю необходимую информацию и инструкции по борьбе с инфекцией COVID-19, её профилактике, а также наблюдению и лечению на дому.

В результате следования всем этим рекомендациям поликлиники – службы первичной медицинской помощи – смогут предоставлять больным с COVID-19 улучшенную медицинскую помощь, нагрузка на Службу скорой и неотложной медицинской помощи будет снижена, а нашим гражданам во время пандемии COVID-19 будут продолжать предоставлять необходимое медицинское обслуживание.

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