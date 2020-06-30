Одна из исторических улиц турецкого города Стамбул названа именем Азербайджана.

Об этом АПА сообщили в Генеральном консульстве Азербайджана в Стамбуле.

Сообщается, что по предложению и инициативе Генерального консульства соответствующим решением Городского муниципального меджлиса Сарыер, считающаяся исторической улица «Джендере» названа именем Азербайджана. Для завершения официальных процедур данное решение включено в повестку заседания Стамбульского муниципального меджлиса, которое состоится 13 июля.

Отметим, на территории муниципалитета Сарыер находится и парк имени Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, в котором ему установлен памятник, даты рождения и смерти Гейдара Алиева по инициативе Генерального консульства в Стамбуле включены в календарь текущих протокольных мероприятий муниципалитета.

Minval.az