Несмотря на то, что в период пандемии экономика Азербайджана сталкивается с трудностями, негативное влияние на структуру национальной экономики страны минимально.

Как передает Trend, об этом сказал на пресс-конференции министр экономики Микаил Джаббаров.

Он отметил, что на сегодня министерством проводится работа по улучшению бизнес-среды.

По его словам, с января 2019 года были проведены реформы связанные с трудовыми договорами.

«Если на первое января 2019 года были заключены 539 522 трудовых договора, то на 26 июня 2020 года их число достигло 751 705 трудовых договоров. Другими словами, за 18 месяцев были заключены 210 тысяч трудовых договоров», — сказал Джаббаров.

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