Еще 2 спортсмена Азербайджана наказаны за употребление допинга.

Как говорится в сообщении Национального антидопингового агентства Азербайджана (НААА), тяжелоатлет Гасанбек Гасанзаде дисквалифицирован на 144 месяца (12 лет). Срок дисквалификации спортсмена истекает 11 марта 2031 года.

За использование допинга также наказан Кямран Оруджев, впервые выступавший на чемпионате Азербайджана по боксу. К.Оруджев, выступающий в основном в кикбоксинге, не сможет участвовать в соревнованиях 2 года. Наказание спортсмена завершится 8 мая 2022 года.

Minval.az