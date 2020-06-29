«Процветающая Армения», АРФ «Дашнакцутюн» и партия «Родина» обвинили власти Армении в совершении особо тяжких преступлений, соответствующее заявление объединенной рабочей группы опубликовал в Facebook представитель «Родины» Арсен Бабаян.

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«30 июня партии напишут заявление о преступлении в Генпрокуратуре с требованием возбудить уголовное дело по факту совершения особо тяжких преступлений при соучастии представителей законодательной власти и других высокопоставленных должностных лиц», — цитирует заявление «Спутник».

30 июня в 10:00 уполномоченные лица передадут в Генпрокуратуру совместное заявление трех партий.

Они призвали представителей СМИ собраться к этому времени у здания прокуратуры для того, чтобы ознакомиться с фактами и правовыми обоснованиями, заложенными в основу заявления.

Ранее оппозиция обвинила власти в том, что они нарушили Конституцию, приняв изменения в обход Конституционного суда.

Отметим, что 30 июня состоится внеочередное заседание парламента, на котором должны принять поправки в закон «О Конституционном суде». Их необходимо принять для вступления в силу конституционных изменений, принятых парламентом 22 июня.

Согласно последним изменениям в Конституции, прекращены полномочия трех судей Конституционного суда, работающих более 12 лет: Гранта Назаряна (с 1996 года), Феликса Тохяна (с 1998 года), и Альвины Гюлумян (1996-2003 гг и с 2014 года). С 26 июня прекращены также полномочия председателя КС Грайра Товмасяна, проработавшего менее 12 лет (избран в 2018 году). Он стал судьей КС, а обязанности председателя суда будет исполнять Ашот Хачатрян, самый старший из оставшихся судей. Однако пока это невозможно из-за процессуальных и правовых проблем.

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