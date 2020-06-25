Лидеры партий «Процветающая Армения», «Родина» и «Дашнакцутюн», находящихся в оппозиции к премьер-министру страны Николу Пашиняну договорились о создании рабочей группы, которая займется разработкой программы совместных действий, говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Дашнакцутюн».

Встреча лидера «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, лидера «Родины», бывшего главы Службы нацбезопасности Армении Артура Ванецяна а также представителя верховного органа одной из старейших в республике политических сил — Армянской революционной федерации (АРФ) «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна состоялась в минувшую среду.

«На встрече были обсуждены внутриполитическая ситуация в Армении и пути восстановления в стране конституционного порядка. Достигнута договоренность создать рабочую группу из представителей трех партий, которая с целью обеспечения широкой консолидации разработает программу и «дорожную карту» совместных действий, согласовывая осуществляемые шаги», — говорится в сообщении.

9 июня руководитель второй по численности в парламенте Армении (25 из 132 мест) «Процветающей Армении» Царукян заявил о необходимости отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.

Сразу после этого против Царукяна было возбуждено уголовное дело о незаконном игорном бизнесе, ущерб государству оценивается в размере более чем 29 млрд драмов (более $60 млн). Кроме того, СНБ Армении заявила о раскрытии многочисленных случаев взяточничества в рядах партии «Процветающая Армения» во время парламентских выборов 2017 года.

16 июня парламент Армении проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности лидера партии. Со своей стороны Царукян назвал выдвинутые против него обвинения политическим преследованием.

Minval.az