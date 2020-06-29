В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 544 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 343 человека выписаны после завершения лечения. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров в понедельник, 29 июня.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 8 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлено в общей сложности 16 968 фактов заражения коронавирусом, из этого числа 9369 человек благополучно прошли лечение, 206 пациентов клиник скончались.

Лечение 7393 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 475 525 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 6558 — за минувшие сутки.

Minval.az