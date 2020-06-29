Вопрос о дальнейших перспективах скандально известного полузащитника Аяза Гулиева в московском «Спартаке» будет решён по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает «Чемпионат», на данный момент речи о расторжении контракта не идёт, однако главный тренер команды Доменико Тедеско не видит игрока в основном составе.

Отмечается, что в летнее межсезонье у «Спартака» запланирован тренировочный сбор, по результатам которого определится будущее Гулиева в команде.

В мае «Спартак» перевёл 25-летнего хавбека во вторую команду. По данным СМИ это произошло из-за дисциплинарных нарушений, допущенных игроком. В нынешнем сезоне Гулиев провёл за «Спартак» 15 матчей и не отметился результативными действиями.

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