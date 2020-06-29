Стала известна повестка завтрашнего заседания Милли Меджлиса.

Как говорится в сообщении отдела по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса, в повестку заседания включено 7 вопросов.

Это следующие вопросы:

1. О законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

2. О законопроекте о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О нотариате» (третье чтение)

3. О законопроекте о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О социальном страховании» (третье чтение).

4. О законопроекте о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О земельном кадастре, мониторинге земель и землеустройстве» (третье чтение).

5. О законопроекте о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц» (третье чтение).

6. О законопроекте о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)» (третье чтение).

7. О законопроекте о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О гранте» (третье чтение).

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