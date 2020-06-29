В апреле этого года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 916,57 млн кубометров природного газа.
Как говорится в отчете Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), это на 26,44% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Азербайджан вновь занял первое место в общем импорте газа Турции.
Турция в отчетном месяце импортировала 2,633 млрд кубометров газа, из них 1,247 млрд кубометров LNG, 1,386 млрд кубометров — газ, транспортируемый по трубопроводам.
Турция сократила импорт газа, транспортируемого по трубопроводам, на 51,5%, и увеличила объем импорта LNG в 1,8 раза.
Россия занимает второе место по объему импорта газа Турцией, на третьем месте Алжир, на четвертом США.