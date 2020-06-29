Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу в формате видеоконференции с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шафером (США) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком в формате видеоконференции.

Как говорится в сообщении МИД АР, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о нынешней ситуации в процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Эльмар Мамедъяров поднял вопрос о незаконной деятельности, осуществляемой Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, включая незаконное заселение и инфраструктурные проекты.

Сопредседатели МГ ОБСЕ, в свою очередь, отметили важность налаживания прямых контактов между главами МИД двух стран при первой же возможности.

При посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ 30 июня пройдет встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в формате видеоконференции.