Для оказания бесперебойных и качественных медицинских услуг пациентам с коронавирусом (COVID-19) на работу в станциях Cкорой и неотложной медицинской помощи по городу Баку приглашаются анестезиологи-реаниматологи и врачи-терапевты в возрасте до 60 лет.

Cогласно сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, кандидатам необходимо предоставить следующие документы:

Заявление;

Удостоверение личности;

Диплом;

Удостоверение интернатуры;

Сертификат;

Трудовая книжка.

Желающие могут обратиться по электронной почте [email protected]

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