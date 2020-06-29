Для оказания бесперебойных и качественных медицинских услуг пациентам с коронавирусом (COVID-19) на работу в станциях Cкорой и неотложной медицинской помощи по городу Баку приглашаются анестезиологи-реаниматологи и врачи-терапевты в возрасте до 60 лет.
Cогласно сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, кандидатам необходимо предоставить следующие документы:
Заявление;
Удостоверение личности;
Диплом;
Удостоверение интернатуры;
Сертификат;
Трудовая книжка.
Желающие могут обратиться по электронной почте [email protected]