Задержан житель поселка Алят Гарадагского района Замиг Ахмедова, который, выдавая себя за сотрудника полиции, злоупотреблял доверием граждан, брал у них деньги.

Как сообщили АПА в МВД, задержанный вымогал обманным путем у граждан 50 манатов, помогая им выехать из города обходными путями, минуя полицейские посты. Он был задержан сотрудниками полиции во время этих действий.

Мужчина признал свою вину.

Отметим, ранее Ахмедов отбывал срок по обвинению в мошенничестве.

Сотрудники полиции также задержали жителя Гёчайского района Нахида Шихалиева и жителя поселка Алят Шамо Шамилова, которые помогали гражданам объезжать полицейские посты.

Всем задержанным предъявлен административный арест.



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