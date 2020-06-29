Счетная палата выявила случаи уклонения от налоговых выплат в Азербайджанской государственной филармонии при Министерстве культуры, пишет Report со ссылкой на итоги проведенных Палатой проверок.

Так, в финансовых отчетах за 2017-2018 годы очаг культуры указал расходы выше соответственно на 59 759 манатов и 64 259 манатов. В итоге филармония недоплатила в госбюджет налог на прибыль соответственно на 11 952 маната и 12 848 манатов.

Палатой также выявлено, что киностудия «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы недоплатила по налогу на прибыль в 2017 году 2 760 манатов, а в 2018 году — 14 580,0 манатов.

Minval.az