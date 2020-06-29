Выявлены незаконные деяния должностных лиц в филиале Кяпязского района Гянджи Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ).

Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В Главном управлении борьбы с коррупцией при генеральном прокуроре было проведено расследование по материалу, поступившему из министерства труда и социальной защиты населения о незаконных деяниях должностных лиц Кяпязского районного отдела Гянджи Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ).

В результате следственных мер появились основания для подозрения в том, что Эльчин Алекперов, работавший завсектором отдела, войдя в сговор с заместителем директора фонда Баяли Халиловым и Арифом Ганбаровым, работавшим в 2010-2016 гг. директором Кяпязского отдела Гянджи, в 2015-2017 гг. в разное время требовали у 32 жителей района 122 тыс манатов в виде взяток для назначения пенсий на основании фальшивых документов с указанием трудового стажа и группы инвалидности. В этом деле в качестве посредника ему помогал его знакомый Шахин Мамедов.

Minval.az