В системе SMS- разрешений установлен лимит.

Об этом Репорт сказал пресс-секретарь Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (Служба «ASAN») Эльнур Нифталиев.

Он подчеркнул, что лимит введен в связи со злоупотреблениями, допускаемыми некоторыми гражданами.

По его словам, несмотря на неоднократные обращения к гражданам, случаи злоупотребления системой SMS- разрешений продолжаются.

«Таким образом, гражданин, который получает разрешение с использованием кода 1 в день, больше не сможет получать разрешение через код 2 в тот же день. Он не сможет получить разрешение через код 2. Эти ограничения связаны с большим количеством злоупотреблений».

Напомним, что при обращении граждан для получения разрешения по соответствующему коду ответ приходит в течение 15 минут.

Minval.az