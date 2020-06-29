На днях были опубликованы результаты престижного Международного конкурса по международному публичному праву им. Бенджамина Телдерса (Telders International Moot Court Competition), который проводился в 43-й раз, и в котором в этом году приняла участие 31 команда.

Как сообщает Minval, этот конкурс представляет собой имитацию заседания Международного Суда ООН, и в нем ежегодно участвуют состоящие из четырех студентов-юристов европейские команды, победившие в аналогичных национальных конкурсах в своих странах. Командам представляется дело, связанное с вымышленным спором между двумя государствами, который передан на рассмотрение самого важного правового органа Организации Объединенных Наций — Международного Суда.

Благодаря конкурсу студенты получают высококлассную юридическую практику, а также возможность более глубокого изучения принципов верховенства закона, гражданского общества и честной игры.

Мероприятие проводится в кампусе филиала Лейденского Университета в городе Гааге (Нидерланды), традиционно считающейся центром международного права. Финал же конкурса проводится во Дворце мира — месте расположения Международного Суда ООН и Постоянной палаты третейского суда. Финалисты становятся обладателями права посетить одно из заседаний Международного Суда ООН.

В качестве судей конкурса традиционно выступают действующие судьи международных судов и трибуналов, известные профессоры международного права ведущих европейских университетов.

По результатам конкурса в этом году общую победу одержала команда Гаагского Университета прикладных наук. Она выиграла главный приз за лучшую презентацию судебных прений, а также второй приз в номинации выступлений ответчиков по гражданским делам.

Примечательно, что команду-победительницу тренировала наша соотечественница Лейла Гаибова, которая, являясь гражданкой Азербайджана, проживает в настоящий момент в Гааге и работает преподавателем кафедры европейского права указанного университета. Лейла Гаибова и сама в бытность студенткой Шеффилдского Университета (Англия), участвовала в подобных конкурсах. В 2017 году, команда с ее участием стала победительницей национального конкурса Великобритании и Северной Ирландии и в том же году вошла в первую пятерку 40-го Международного конкурса по международному публичному праву им. Бенджамина Телдерса.

Следует отметить, что Лейла Исмаил гызы Гаибова является внучкой первого Генерального прокурора Азербайджанской Республики генерала Исмета Гаибова, погибшего в 1991 году при крушении военного вертолета, сбитого армянскими сепаратистами в небе Карабаха

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