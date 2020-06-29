Председатель правления ОАО «Азербайджанский промышленный банк» (ASB) Доган Тандоган скончался в возрасте 47 лет от коронавирусной инфекции.

Гражданин Турции Доган Тандоган возглавил ASB с 19 декабря 2016 года.

Minval.az