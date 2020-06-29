Председатель правления ОАО «Азербайджанский промышленный банк» (ASB) Доган Тандоган скончался в возрасте 47 лет от коронавирусной инфекции.
Гражданин Турции Доган Тандоган возглавил ASB с 19 декабря 2016 года.
Председатель правления ОАО «Азербайджанский промышленный банк» (ASB) Доган Тандоган скончался в возрасте 47 лет от коронавирусной инфекции.
Гражданин Турции Доган Тандоган возглавил ASB с 19 декабря 2016 года.
Дата: 2020/06/29 13:39
Раздел: Азербайджан
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