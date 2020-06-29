«Состояние Бахрама Багирзаде, хотя и медленно, но постепенно улучшается».

Об этом сказал заместитель начальника Центрального таможенного госпиталя Бахтияр Мусаев.

Напомним, заслуженный артист Бахрам Багирзаде 13 июня 2020 года был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции.

Новая компьютерная томография выявила серьезное негативное течение заболевания по сравнению с предыдущим этапом. Также выявлено повреждение более 90% легочной ткани. Несмотря на интенсивное лечение с подключением к ИВЛ, увеличения сатурации не было не достигнуто. В связи с тем, что сатурация в течение дня оставалась в пределах 50%, был проведен консилиум, который решил подключить пациента к устройству ЭКМО.

После подключения пациента к устройству ЭКМО в Центральном таможенном госпитале, его состояние относительно стабилизировалось, и сатурация повысилась до 95 процентов. Однако состояние больного остается критически тяжелым.

Minval.az