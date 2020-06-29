«C сегодняшнего дня в эксплуатацию будут введены еще два новых поезда ЗАО «Бакинский метрополитен».

Об этом сказал глава пресс-службы и начальник отдела по связям с общественностью ЗАО Бахтияр Мамедов.

Четыре новых поезда нового поколения модели B, состоящие из 20 вагонов, произведены по заказу ЗАО «Бакинский метрополитен» на Мытищинском вагоностроительном заводе предприятия «Метровагонмаш». В плане перспективного развития Бакинского метрополитена предусмотрено обновление вагонного парка, пассажиров ждут более современные и удобные вагоны.

«В результате шагов, предпринятых в этом направлении с момента основания ЗАО, в течение последних шести лет на подземных стальных магистралях столицы функционируют 55 новых поездов», — отметил Б.Мамедов

Minval.az