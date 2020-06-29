Скончался доцент кафедры химической физики наноматериалов факультета физики Бакинского государственного университета (БГУ), кандидат физико-математических наук Набиев Нагиф Сафтар оглу.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении БГУ в facebook.

В социальных сетях появились сообщения о том, что 60-летний Н.Набиев умер от коронавируса.

Отметим, что Н.Набиев в 1977-1982 годах учился на физическом факультете БГУ, с 1986 года начал педагогическую деятельность в университете.

С 2015 года был руководи

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