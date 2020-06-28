Необычный концерт прошел в Большом театре «Лисео» в испанской Барселоне. Почетными зрителям здесь стали растения.

На зрительских местах в Большом театре «Лисео» разместились растения – их позже передали в подарок медработникам городской клиники, которые сражались с коронавирусом.

Музыканты исполнили миниатюру «Хризантемы» итальянского композитора Джакомо Пуччини, пишет «Спутник».

В связи с ограничениями по заполняемости общественных мест любители музыки слушают выступления квартета онлайн. Концерт транслировался на веб-сайте театра.

Minval.az