Заслуженный артист Азербайджана, участник легендарной команды КВН «Парни из Баку» Бахрам Багирзаде до сих пор находится в отделении реанимации таможенного госпиталя из-за коронавируса. В состоянии артиста уже наблюдаются небольшие изменения в лучшую сторону, врачи делают все возможное для выздоровления. Друзья и коллеги Бахрама Багирзаде переживают за артиста и желают ему скорейшего выздоровления.

Народный артист Азербайджана, оперный певец Большого театра Эльчин Азизов в разговоре с «Москва-Баку» выразил слова поддержки Бахраму Багирзаде и пожелал ему скорее встать на ноги.

«Я огорчен до глубины души, что с нашим дорогим другом Бахрамом Багирзаде случилась это несчастье. Бахрам играет огромную роль в культурной и просветительской жизни Азербайджана, его вклад в развитие страны невозможно недооценивать. Многочисленные поклонники КВН, друзья, близкие и творческие коллеги Бахрама из России и Азербайджана всегда видели его счастливым, жизнерадостным и готовым прийти на помощь в любую минуту, поддержать. Сейчас мы все молимся за здоровье нашего друга! Бахрама любят и уважают тысячи людей, и все ждут, когда он справится с это ужасной болезнью!

Я уверен, что совсем скоро мы увидим Бахрама Багирзаде совершенно здоровым, счастливым и как всегда улыбающимся!», — сказал Эльчин Азизов.

Minval.az