Почти 2100 водителей были наказаны в течение минувших суток за нарушение требований особого карантинного режима.

Об этом говорится в сообщении Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП).

В сообщении Главного управления государственной дорожной полиции говорится, что за минувшие сутки с пропускных карантинных постов в Азербайджане были возвращены 750 автомобилей, 500 из которых направлялись в районы, 250 — в столицу.

С 00:00 26 июня по 00:00 часов 27 июня за отсутствие спец-пропусков к административной ответственности привлечены 1768 участников дорожного движения.

Еще 325 человек оштрафованы на от отсутствие медицинской маски в такси и общественном транспорте.

Minval.az