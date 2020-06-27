Правительство весьма обеспокоено наметившимся с середины июня увеличением случаев заражения COVID-19 в стране.

Как сообщает Report, об этом было заявлено сегодня в ходе онлайн-совещания под председательством премьер-министра Али Асадова, посвященного обсуждению ситуации по борьбе с пандемией коронавируса.

Премьер-министр Али Асадов напомнил выступление президента Ильхама Алиева в Гяндже, в котором глава государства назвал борьбу с пандемией в нашей стране вопросом национальной безопасности и важнейшим приоритетом для государства.

Премьер-министр отметил, что благодаря проделанной за прошедший период работе наблюдается положительная тенденция в борьбе с заболеванием, но, несмотря на это, следует ускорить работу по увеличению койко-мест в больницах и укреплению материально-технической базы.

Minval.az