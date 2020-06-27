Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана прокомментировало информацию о том, что якобы житель Сумгайыта Джавид Мамедзаде был задержан за изображение Мамеда Эмина Расулзаде на медицинской маске, которую он надел в Бакметрополитене.

Как сообщил руководитель пресс-службы МВД АР, полковник полиции Эхсан Захидов, эта информация не соответствует действительности.

«Джавид Мамедзаде нарушил правила особого карантинного режима — в ходе проверки сотрудниками полиции наличия SMS-разрешения выяснилось, что у Джавида Мамедзаде полтора часа назад закончился срок действия его разрешения.

Более того, несмотря на требование сотрудников полиции остановиться, он попытался скрыться, после чего и был задержан. Материалы, собранные в отношении Дж. Мамедзаде, направлены на рассмотрение в суд», — сказал Э.Захидов.

Он также подчеркнул, что наклеивать портрет одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики Мамеда Эмина Расулзаде на маску, полную микробов, которую через пару часов использования надо бросить в мусорный ящик – это значит не уважать память этого государственного деятеля.

Minval.az