Во время пандемии порой утверждают, что технология 5G вызывает распространение COVID-19 в мире, в том числе и Азербайджане.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства транспорта, связи и высоких технологий.

В Министерстве напомнили о том, что 5G новая интернет-технология пятого поколения, которая предоставляет пользователям супербыстрый и бесперебойный интернет.

«Таким образом, радиочастоты, используемые в технологии 5G, находятся в неионизирующем радиочастотном спектре. Влияние неионизирующих радиочастот на здоровье человека регулярно изучается международными организациями», — говорится в сообщении.

При этом напоминается о том, что технология 5G не используется в Азербайджане.

«В качестве пилотного проекта данная технология была опробована на короткий срок в Баку в рамках «Bakutel-2019», — говорится в сообщении.

Minval.az