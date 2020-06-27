В Азербайджане увеличиваются штрафы за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов.

В связи с этим статья 211 Кодекса административных проступков предлагается в новой редакции, передает АПА.

В настоящее время за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов физических лиц штрафуют на сумму от 100 до 200 манатов, проектом предусмотрено штрафовать их на сумму от 200 до 400 манатов. Должностных лиц предлагается штрафовать не на 1500-2000 манатов, а на сумму от 3000 до 4000 манатов.

В настоящее время с учетом характера нарушения и личности того, кто совершил проступок, применяется административный арест сроком до 1 месяца, юридических лиц штрафуют на сумму от 2000 до 5000 манатов. Проектом предусматривается, с учетом характера нарушения и личности того, кто совершил проступок, применять административный арест сроком до 1 месяца, юридических лиц предлагается штрафовать на сумму от 4000 до 10000 манатов.

Проект включен в повестку заседания Милли Меджлиса, которое состоится 29 июня.

Minval.az