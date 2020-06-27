Опубликована форма расписки больных коронавирусом, принимающих лечение на дому. Документ под названием «Расписка о наблюдении дома» подписывается с момента сдачи анализа.

Документ заполняется в 2-х экземплярах. В нем отражена некоторая информация о наблюдаемом лице, сообщает Репорт.

Согласно правилам, в период наблюдения категорически запрещается покидать дом и принимать посетителей. Этот процесс контролируется с помощью специального мобильного приложения. Во время обращения медработника необходимо строго следовать рекомендациям врача, предоставляя честные данные.

Наблюдаемый обязуется загрузить мобильное приложение. В случае необходимости медицинской консультации следует обращаться к семейному/участковому врачу.

Активация мобильного приложения, отправка электронных отчетов в заданное время и выполнение прочих предписаний являются обязательными. В соответствии с представленной инструкцией необходимо строго соблюдать правила личной гигиены и обязательно использовать медицинскую маску независимо от местонахождения. Состояние здоровья пациентов контролируется семейным/участковым врачом до тех пор, пока они не выздоровеют. Следует соблюдать другие положения представленной инструкции.

Документ теряет силу в двух случаях — если результат лабораторного теста является “негативным” и если по решению врача лицо переводится в больницу особого режима для лечения.

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