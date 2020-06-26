Как уже сообщалось ранее, авиакомпания AZAL 26 июня начала продажу билетов на рейс Баку-Стамбул-Баку. К сожалению, в социальных сетях были опубликованы фото, на которых указана высокая стоимость билетов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЗАО «Азербайджанских Авиалиний».

«Официально заявляем, что стоимость билета эконом-классом авиакомпании AZAL Стамбул-Баку составляет 374 манатов.

Кроме того, на рейсах Стамбул-Баку для обучающихся за рубежом азербайджанских студентов AZAL предоставляет 30%-ю скидку на авиабилеты.

«AZAL настоятельно рекомендует пассажирам при покупке билетов пользоваться официальным сайтом авиакомпании и не поддаваться провокациям, а также не доверять недостоверной информации относительно стоимости авиабилетов. В некоторых случаях стоимость билета бизнес-класса намеренно преподносилась как цена билета эконом-класса, отметили в авиакомпании.

Учитывая вышесказанное, авиакомпания оставляет за собой право обратиться в правоохранительные органы для расследования данных провокационных действий», — говорится в сообщении.

Minval.az