Обнародованы статистические данные о результатах приема в магистратуру высших учебных заведений Азербайджанской Республики и НАНА на 2020/2021 учебный год.

Как говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра, в этом году в магистратуру из 11 380 бакалавров были приняты 8 324 человека (7635 по азербайджанскому сектору, 689 по русскому сектору).

Из принятых 3069 человек получили право обучения на основе государственного заказа, 5255 — на обучение на платной основе.

По итогам конкурса, план приема в высшие учебные заведения заполнен на 88.38 %. 1094 плановых мест (11.62 %) остались незамещенными. Прием в магистратуру проводился по 75 программам.

Согласно результатам конкурса, полностью заполнены плановые места в Азербайджанском медицинском университете, Бакинском университете для девушек, Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта, Академии Министерства по чрезвычайным ситуациям, Академии труда и социальных отношений Азербайджана;

на 95% и более – в Азербайджанском Государственном Экономическом Университете, Бакинском инженерном университете, Академии государственного управления, Азербайджанском университете туризма и менеджмента, Бакинском университете бизнеса;

на 90% и более – в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, Азербайджанском государственном университете архитектуры и строительства, Азербайджанском государственном педагогическом университете, Азербайджанском государственном аграрном университете, Азербайджанской Национальной академии наук, Национальной авиационной академии, Бакинской Музыкальной Академии, Нахчыванском институте учителей, Сумгайытском государственном университете.

Самый низкий результат по заполняемости плановых мест принадлежит Бакинской хореографической академии (23.33%).

Minval.az