Сегодня в бакинском поселке Шувеляны прошла акция, приуроченная ко Дню Вооруженных сил. Организовало ее Землячество казаков Азербайджана. Несмотря на карантин, заместитель атамана Фаррух Шарифов, командир штабной сотни Руслан Слепцов и представитель казачества Низаминского района Баку Фуад Гейбатов пришли к могилам погибших в боях за независимость Азербайджана воинов, чтобы почтить их память. Здесь, на Шувелянском кладбище, захоронены национальный герой Азербайджана Фуад Фархадоглу, Надир Амиров и Лев Старчук. Все трое — уроженцы этого бакинского поселка. Сегодня школа в поселке носит имя Фуада Фархадоглу, а одна из его главных улиц названа в честь Льва Старчука.

По словам заместителя атамана Землячества казаков Азербайджана Фарруха Шарифова, герои Карабахской войны являются примером любви к родине, отстаивания ее чести, достоинства, свободы. «Безусловно, вооруженные силы являются главным и основным гарантом независимости любой страны и безопасности ее граждан. Но основой сильной и мощной армии являются ее солдаты, сильные духом воины, готовые ценой своей жизни защищать свою землю и народ. Мы гордимся теми, кто погиб за независимость Азербайджана и всегда будем помнить их и рассказывать о них своим детям и внукам», — цитирует «Москва-Баку» Фарруха Шарифова.

Отметим, что Фуад Фархадоглу погиб 25 января 1990 года во время обстрела советскими войсками, следовавшими в Баку. На тот момент Фуад только вернулся со службы в Вооруженных силах СССР и был возмущен тем, что армия, в которой он недавно служил, пошла против его народа. Его земляк Лев Старчук погиб 3 декабря 1993 года в бою с армянскими вооруженными бандформированиями. На могиле воина табличка, на которой отмечено, что Лев выполнял служебный долг в Нагорном Карабахе. Танкист Надир Амиров погиб 27 января 1994 года на карабахском фронте. Все ребята были отважными и смелыми людьми, которые любили свою родину и были готовы бороться за азербайджанскую землю до самого конца.

Minval.az