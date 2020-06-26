Россия с 1 июля 2019 года по 11 июня этого года экспортировала 40,2 млн тонн зерна, что на 5,8% меньше, чем годом ранее, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе со ссылкой на ФТС.

В частности, экспорт пшеницы составил 32,2 млн тонн (на 7,6% меньше), ячменя — 3,9 млн тонн (на 14,9% меньше), кукурузы — 3,8 млн тонн (на 45,9% больше), других культур — 0,3 млн тонн (на 54,9% меньше).

Российское зерно наиболее активно вывозилось в Турцию (9 млн тонн, или 22% от всего экспорта), Египет (6 млн тонн, 15%), Бангладеш (2,1 млн тонн, 5%), Саудовскую Аравию (1,5 млн тонн, 4%), Азербайджан (1,4 млн тонн, 4%).

Minval.az