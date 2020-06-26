Судья Бакинского Апелляционного суда умер от коронавируса.
Как сообщает АПА, 55-летний Мамедов Намиг Эйюб оглу скончался от коронавируса в центральной больнице Астары.
Факт подтвердили в суде.
Судья Бакинского Апелляционного суда умер от коронавируса.
Как сообщает АПА, 55-летний Мамедов Намиг Эйюб оглу скончался от коронавируса в центральной больнице Астары.
Факт подтвердили в суде.
Дата: 2020/06/26 16:27
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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